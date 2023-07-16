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Джо Джойс о спарринге с Нганну: «Я только и делал, что уклонялся от его ударов, чтобы он мне не снес голову»

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) заявил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) обладает феноменальной силой.

Джойс и Тайсон Фьюри являются клиентами промоутера Фрэнка Уоррена.

«Я спарринговал с Нганну перед боем с Дюбуа, он большой, мощный боец. Это был хороший опыт спарринга с ним. Он просто чудо природы. У него феноменальная мощь. Большую часть времени я пытался уклоняться от его мощных ударов, чтобы он мне не снес голову», — сказал Джойс в интервью Givemesport.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Франсис Нганну
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