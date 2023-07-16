Джо Джойс рассказал, за счет чего Дюбуа может победить Усика

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) считает чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) фаворитом в противостоянии с обладателем пояса WBA World британцем Даниэлем Дюбуа (19-1), однако верит, что британец может нокаутировать украинца.

«У Дюбуа есть шанс. Он бьет очень сильно, но сможет ли он попасть по Усику? — сказал Джойс в интервью Seconds Out. — Усик может плясать вокруг него, двигаться, бить. Я бы хотел, чтобы Дюбуа победил и вернул титул в Великобританию, тогда я смогу побить его снова. Но да, это очень тяжелый бой. Я думаю, что Усик, скорее всего, победит, но у Дюбуа есть шансы на победу, у него очень сильный удар. Если ему удастся донести несколько ударов, он может заставить Усика шататься по рингу».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.