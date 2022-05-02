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Сегодня, 17:10

Каллум Смит: «Бивол намного лучше, чем думают люди»

Боксер Каллум Смит считает, что Бивол доставит проблем Канело в бою
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (28-1) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) доставит проблем абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-1).

«Хороший будет поединок, — сказал Смит в интервью YouTube-каналу Combat Sports on Fanatics View. — Думаю, что Бивол намного лучше, чем думают люди. Он не показывает увлекательный бокс, но делает достаточно для победы. У него хорошие боксерские навыки, потрясающий джеб. Для Канело это не будет легкой прогулкой, но думаю, что он победит. Предполагаю, что Сауль выиграет по очкам, бой будет очень близким».

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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