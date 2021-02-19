«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард турнира и когда смотреть

Яркий вечер бокса состоится в Москве в субботу, 20 февраля. Уличные бойцы сойдутся с боксерами: свои бои проведут Федор Чудинов, Вячеслав Дацик, Артем Тарасов и Михаил Кокляев, Денис Вильданов и Максим Новоселов.

В основном карде на ринге встретятся обладатель звания «самый большой бицепс» в России Денис Вильданов и самбист, боец ММА Максим Новоселов, видеоблогер, боец ММА Артем Тарасов и стронгмен Михаил Кокляев, скандально известный боец Вячеслав Дацик и кикбоксер Тайсон Дижон.

В главном бою вечера сойдутся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». 20 февраля 2021 года, Москва, «Вегас Сити Холл». Кард турнира

До 57,2 кг, 6 раундов: Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) — Виктор Вежливцев (Россия)

До 61,2 кг, 6 раундов: Улугбек Каюмбоев (Узбекистан) — Александр Салтыков (Россия)

До 66,7 кг, 6 раундов: Музаффар Расулов (Узбекистан) — Аркадий Арутюнян (Армения)

До 90,7, 6 раундов: Сервер Эмурлаев (Россия) — Аджмал Зариф (Россия)

До 61,2 кг, 8 раундов: Александр Девятов (Россия) — Отто Гамез (Венесуэла)

До 79,4 кг, 4 раунда: Артем Агеев (Россия) — Сергей Баннов (Эстония)

До 57,2 кг, 6 раундов: Фатима Дудиева (Россия) — Татьяна Алексеева (Россия)

До 69,8 кг, 10 раундов: Степан Диюн (Россия) — Ликар Рамос (Колумбия)

Свыше 91 кг, 4 раунда: Максим Новоселов (Россия) — Денис Вильданов (Россия)

Свыше 91 кг, 4 раунда: Михаил Кокляев (Россия) — Артем Тарасов (Россия)

До 69,85 кг, 6 раундов: Эдгар Гукасян (Россия) — Адриан Перез (Венесуэла)

Свыше 91 кг, 4 раунда: Вячеслав Дацик (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)

До 76,2 кг, 10 раундов: Федор Чудинов (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)

Предварительный кард будет показан на YouTube канале «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 19.00 (мск).

РЕН ТВ будет транслировать главные бои в прямом эфире. Начало — 22.30.