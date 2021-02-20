Чемпион мира по боксу Бивол может провести бой в Великобритании в апреле

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола рассказал о возможной дате потенциального поединка россиянина с британцем Крейгом Ричардсом.

«Переговоры о бое с Ричардсом уже в процессе, есть хорошие шансы, что Дмитрий Бивол вернется на ринг 24 апреля в Великобритании. Для нас важно сейчас провести полноценную подготовку и бой, учитывая долгий простой по причинам, связанным с пандемией и карантинными мерами по всему миру», — цитирует ТАСС Корнилова.

Менеджер добавил, что Бивол также может провести поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Возможно, уже во второй половине этого года Дмитрий встретится с Хильберто Рамиресом, переговоры по этому бою ведутся уже достаточно давно. Мы недавно обсуждали этот поединок с Геннадием Машьяновым (тренером Бивола), Дмитрием и со всей командой, все очень заинтересованы в том, чтобы он состоялся», — добавил Корнилов.

Последний поединок Бивол провел в 12 октября 2019 года против доминиканца Ленина Кастильо. На счету 30-летнего россиянина 17 побед (11 — нокаутом) в 17 профессиональных поединках.