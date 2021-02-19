Константин Цзю объяснил, почему его сын не проводит бои в России

Бывший боксер Константин Цзю рассказал, почему его сын, Тим Цзю, не боксирует в России.

«Я могу его представлять в России, знаю, что нужно. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся, все очень просто, у него есть хороший промоутер в Австралии, у него очень хороший менеджер, отличная команда. Я могу подключиться в любую секунду, так как знаю внутреннюю сторону этого бизнеса очень хорошо, меня не обмануть. Покажите мне контракт. В России как это происходит: тут бизнес. Я всегда говорил, сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться», — цитирует Константина РЕН ТВ.

По словам Цзю-старшего, он старается следить за тренировочным процессом сына, но при этом остается отцом, а не тренером.

«Сегодня спарринг был, я стараюсь следить за процессом тренировочным, полностью согласен с тем, что он делает. Мы на постоянном созвоне, постоянно общаемся, но я не тренер, я отец. Очень сложно быть отцом и тренером. У меня жесткие тренировки. Я не жалею здесь никого. Для меня важно преподать тот урок, который поможет понять некоторые вещи. Это постоянное преодоление себя. А это помогает на ринге».

16 декабря Тим Цзю выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг. Сейчас на счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.