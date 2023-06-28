Бой Усика и Фьюри не состоится в 2023 году

Титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не состоится в 2023 году.

Как сообщает журналист Talk Sport Саймон Джордан, Фьюри не намерен выходить на ринг против Усика, несмотря на щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Фьюри (33-0) в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик (20-0) в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.