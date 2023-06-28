Джордж Форман назвал самых сильных панчеров, с которыми он когда-либо сталкивался

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что Джерри Куни (28-3), Ронни Лайл (43-7) и Кливлэнд Уильямс (82-13) были самыми опасными панчерами, с которыми он дрался.

«Я провел около шестидесяти боксерских матчей, и за всю свою карьеру встретил только трех настоящих панчеров. Это были Джерри Куни, Ронни Лайл и Кливленд Уильямс. Они бьют так сильно, что твое тело начинает вибрировать. Куни бьет сильнее, чем Джо Фрейзер своим левым хуком», — сказал Форман изданию Fighting Centre.

Форман и Лайл дрались в 1976 году. В конце первого раунда Лайл нанес удар с правой, который заставил Формана шататься по рингу. В четвертом раунде боксеры вступили в размен. Множество мощных ударов Лайла отправили Формана на канвас. Когда Форман поднялся, Лайл снова ошеломил его. Однако Форману удалось нанести ответный удар с правой. Лайл упал. Тем не менее Лайл встал и провел жесткую комбинацию, уронив Формана во второй раз.

В шестом раунде, окончательно устав, Лайл перестал наносить удары, и Форман нанес дюжину безответных ударов, пока Лайл не рухнул на канвас. Лайл так и остался лежать, обеспечив Форману победу нокаутом. Этот бой был назван журналом The Ring «Боем года».

