В среду, 16 декабря, австралийский боксер с российскими корнями Тим Цзю проведет новый бой. Его соперник — новозеландец Боуин Морган.

Поединок Цзю — Морган за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе пройдет в рамках вечера бокса в Парраматте (Сидней, Австралия). Шоу примет арена «Банквест Стэдиум».

26-летний Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 16 побед (12 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.

Статистика 31-летнего Моргана — 21-1 (11 КО). Новозеландец не проигрывает с июля 2016 года, его серия — 14 побед.

Видео трансляция боя Цзю — Морган будет доступна онлайн на сайте «Матч ТВ». Также поединок можно смотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Начало трансляции — 11.00 16 декабря по московскому времени.