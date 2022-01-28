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Сегодня, 23:28

Бой Шульского и Эльбаева закончился вничью

Анна Горшкова
Корреспондент
Бой Шульского и Эльбаева закончился вничью.
Фото Известия

На боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в Москве, бой Павла Шульского и Данияла Т-34 Эльбаева завершился вничью.

Такое вердик вынесли судьи.

Шульский — мастер спорта по боксу и звезда лиги кулачных боев Top Dog. Эльбаев — боец поп-ММА.

Позднее на ринг выйдут Максим Новоселов и Максим Топор Щербаков, а также Вячеслав Дацик и Зелемхан Пулеметчик Дукаев.

Поединки можно смотреть в прямом эфире на YouTube-канале «Ушатайка» и на канале РЕН ТВ.

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