Поединок российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесен на июль, сообщает промоутерская компания «Мир Бокса». Более точная дата пока не названа. Бой должен был пройти 2 мая в Манчестере.

В Великобритании запрещено проведение любых вечеров бокса. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

«Да, к сожалению распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен, — сказал глава «Мира окса» Андрей Рябинский. — Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте