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Бой Поветкин — Уайт перенесен на июль

17:19
Александр Поветкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Поветкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Поединок российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесен на июль, сообщает промоутерская компания «Мир Бокса». Более точная дата пока не названа. Бой должен был пройти 2 мая в Манчестере.

В Великобритании запрещено проведение любых вечеров бокса. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

«Да, к сожалению распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен, — сказал глава «Мира окса» Андрей Рябинский. — Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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Дополнительная информация:

http://www.vsenabox.ru/news/boy-aleksandra-povetkina-i-dilliana-uayta-perenesen-na-iyul/

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