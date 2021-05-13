Папин в сентябре проведет бой с Макабу

Российский боксер, обязательный претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Алексей Папин в сентябре проведет поединок против чемпиона WBС Илунги Макабу.

«Есть договоренность о том, что бой Папина за титул чемпиона мира против Макабу состоится. Пока ориентируемся на 3 сентября. Есть предложение команды Макабу провести его в Конго, сейчас оно обсуждается. Других деталей пока нет, но есть договоренность и совместное желание провести этот бой», — сообщил глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.

Папин и Макабу уже встречались в августе 2019 года в поединке за титул WBC Silver. Тогда победу большинством судейских записок одержал конголезец.