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Папин в сентябре проведет бой с Макабу

11:08

Российский боксер, обязательный претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Алексей Папин в сентябре проведет поединок против чемпиона WBС Илунги Макабу.

«Есть договоренность о том, что бой Папина за титул чемпиона мира против Макабу состоится. Пока ориентируемся на 3 сентября. Есть предложение команды Макабу провести его в Конго, сейчас оно обсуждается. Других деталей пока нет, но есть договоренность и совместное желание провести этот бой», — сообщил глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.

Папин и Макабу уже встречались в августе 2019 года в поединке за титул WBC Silver. Тогда победу большинством судейских записок одержал конголезец.

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