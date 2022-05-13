Амир Хан объявил о завершении карьеры

Боксер Амир Хан объявил о завершении профессиональной карьеры.

35-летний британец становился серебряным призером по боксу на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. На профессиональном ринге Хан провел 40 поединков, в которых одержал 34 победы (21 досрочно) и потерпел 6 поражений.

Он был чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе.

«Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Я счастлив, что у меня была такая удивительная карьера, которая длилась более 27 лет. Хочу сказать сердечное спасибо невероятным командам, с которыми я работал, друзьям и фанатам за любовь и поддержку, которую они мне оказывали», — написал Хан в своем Twitter.

В последнем бою Хан проиграл нокаутом в шестом раунде соотечественнику Келлу Бруку 19 февраля 2022 года.