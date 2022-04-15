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15 апреля, 23:43

Бой Бикрева и Никулина закончился вничью на турнире Pravda Old School Boxing

Иван Шитик
Корреспондент
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15 апреля в Москве со-главном поединке турнира Pravda Fighting в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» бились Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин. Поединок продлился все отведенные четыре раунда.

Один судья отдал преимущество Бикреву: 39-38. Два других посчитали, что бой был равным: 38-38, 38-38. Большинством голосов судей бой был признан ничейным.

Свой крайний бой Никулин провел 26 марта 2022 года в схватке с Шовхалом Чурчаевым и потерпел поражение.

Предыдущий бой Бикрева состоялся 10 апреля прошлого года против Гойти Дазаева. Дмитрий одержал победу в этом бою техническим нокаутом.

Напомним, что в главном бою вечера сразятся Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари. Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

YouTube-канал «СЭ» о единоборствах «Ушатайка» проводит видеотрансляции всех поединков.

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