В России пройдет турнир по боксу со спортсменами из Белоруссии и с бюджетом более 10 миллионов рублей

Генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что в стране пройдет турнир по боксу со спортсменами из Белоруссии и бюджетом более 10 миллионов рублей.

«В июне текущего года в России должен был пройти командный Кубок мира по боксу, но нам отказали. Мы не отчаялись и решили в период с 15 июня по 22 июля провести свой национальный командный Кубок по боксу в новом формате соревнований, который представляет интерес для множества зрителей и телевизионных вещателей.

Федерация бокса России три недели назад создала оперативный штаб в 85 регионах РФ и запустила горячую линию по оказанию помощи и сбору гуманитарной помощи жителей Украины и беженцам», — сказала Кириенко.

Генеральный секретарь рассказала, что в турнире примут участие сильнейшие боксеры России, а также сильнейшие спортсмены из Белоруссии.

«В турнире примут участие сильнейшие боксеры России, чемпионы ОИ и мира, а также сильнейшие спортсмены из Белоруссии. Среди спортсменов Альберт Батыргазиев, Марк Петровский, Андрей Замковой и многие другие. Всего будет 6 сборных команд, которые представляют федеральные округа. В каждой команде по 5 боксеров: по одному на весовую категорию. Призовой фонд турнира составит более 10 млн рублей», - отметила Кириенко.