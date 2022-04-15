Pravda Old School Boxing, 15 апреля: Дацик подерется с Кавалари и другие бои турнира в Москве

Дацик проведет бой против Кавалари на турнире Pravda Old School Boxing 15 апреля

15 апреля в Москве состоится турнир Pravda Fighting в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою вечера подерутся россиянин Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари.

В со-главном поединке в ринг выйдут Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин. Перед ними подерутся Максим Бабанин и кубинец Рейнальдо Шарон.

Вечер начнется в 19.00 по московскому времени, основной кард — в 23.00 мск.

Основной кард турнира Pravda Old School Boxing:

Вячеслав Дацик (Россия) — Сауло Кавалари (Бразилия)

Дмитрий Бикрев (Россия) — Тимур Никулин (Россия)

Максим Бабанин (Россия) — Рейнальдо Шарон (Куба)

Главный бой Дацик — Кавалари в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — в 23.15 мск.

YouTube-канал «СЭ» о единоборствах «Ушатайка» проведет видеотрансляции всех поединков.

Ранее прошла процедура взвешивания: вес Дацика составил 121 кг, Кавалари — 114 кг.