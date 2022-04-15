Pravda Old School Boxing, 15 апреля: Дацик подерется с Кавалари и другие бои турнира в Москве
15 апреля в Москве состоится турнир Pravda Fighting в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В главном бою вечера подерутся россиянин Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари.
В со-главном поединке в ринг выйдут Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин. Перед ними подерутся Максим Бабанин и кубинец Рейнальдо Шарон.
Вечер начнется в 19.00 по московскому времени, основной кард — в 23.00 мск.
Основной кард турнира Pravda Old School Boxing:
Вячеслав Дацик (Россия) — Сауло Кавалари (Бразилия)
Дмитрий Бикрев (Россия) — Тимур Никулин (Россия)
Максим Бабанин (Россия) — Рейнальдо Шарон (Куба)
Главный бой Дацик — Кавалари в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — в 23.15 мск.
YouTube-канал «СЭ» о единоборствах «Ушатайка» проведет видеотрансляции всех поединков.
Ранее прошла процедура взвешивания: вес Дацика составил 121 кг, Кавалари — 114 кг.