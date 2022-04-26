Большой Папа о Максе Топоре: «Хочу набить эту морду с горбатым носом»

Боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа заявил, что намерен взять реванш у Максима Щербакова по прозвищу Макс Топор.

В декабре 2021 года Большой Папа проиграл Максу Топору нокаутом в первом раунде, тогда боец сломал ногу.

«Подготовка прошла хорошо, нога целая, кулаки заряжены, они рвутся в бой. Я, если честно, чем быстрее бы выйти в ринг, побить эту наглую морду с горбатым носом, тем сердце моей быстрее успокоится. Накал страстей кипит, он меня бесит, я хочу набить его наглую морду. Я ему верну все долги за все то время, когда я был в гипсе, и пару костей ему с удовольствием поломаю, чтобы он почувствовал, как это больно», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

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