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26 апреля, 11:26

Большой Папа о Максе Топоре: «Хочу набить эту морду с горбатым носом»

Большой Папа заявил, что намерен взять реванш у Макса Топора
Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа заявил, что намерен взять реванш у Максима Щербакова по прозвищу Макс Топор.

В декабре 2021 года Большой Папа проиграл Максу Топору нокаутом в первом раунде, тогда боец сломал ногу.

«Подготовка прошла хорошо, нога целая, кулаки заряжены, они рвутся в бой. Я, если честно, чем быстрее бы выйти в ринг, побить эту наглую морду с горбатым носом, тем сердце моей быстрее успокоится. Накал страстей кипит, он меня бесит, я хочу набить его наглую морду. Я ему верну все долги за все то время, когда я был в гипсе, и пару костей ему с удовольствием поломаю, чтобы он почувствовал, как это больно», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/967704-bolshoi-papa-o-makse-topore-khochu-nabit-etu-mordu-s-gorbatym-nosom
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