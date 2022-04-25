Виталий Тарасов: «Фьюри больше даст бой с Джошуа, чем с Усиком»

Бойцовский менеджер Виталий Тарасов поделился мнением об уходе из бокса чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и о потенциальном противостоянии британца против Александра Усика.

— Верите, что Фьюри завершил карьеру? Особенно если учесть, что назревает супербой против Усика...

— Нет, я думаю, что он раскачивает историю. Но я не думаю, что по поводу Усика есть точные договоренности, ему надо провести следующий бой. На мой взгляд, они имеют это в планах, но точного сценария, как будет дальше, нет. Ничто ему не мешает сейчас приостановить карьеру. Подождет, посмотрит, как все обернется, после этого решит. Я думаю, Фьюри больше даст бой с Джошуа, чем с Усиком, — сказал Тарасов MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом состоялся в ночь на 24 апреля на лондонской арене «Уэмбли».

Ранее Фьюри выходил на ринг против американца Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года в Лас-Вегасе (США). Этот бой, который был остановлен в 11-м раунде, нокаутом выиграл британский спортсмен. В активе Фьюри 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.