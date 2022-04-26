Ибрагимов заявил о своем преимуществе перед поединком с Романкевичем

Боец Хадис Ибрагимов заявил о своем преимуществе перед Петром Романкевичем в преддверии поединка с ним на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Насчет конфликта с Петром — да, он высказался, что якобы у меня в ММА плохой рекорд висит, что я проигрывал и так далее. Но это ММА, и я знаю, что у него ряд побед в ММА, и нам предлагали бой в одной организации, и он явно, наверное, на конференции отказался от боя со мной, если бы это было правда, если бы был хорошим бойцом.

Не то чтобы я считаю себя таким высококлассным бойцом, но, как он говорит, что там поражение и так далее, но он согласился со мной на бой. А когда мне предложили выйти на замену, ему был назначен бой по боксу. Он — базовый кикбоксер, и я, не раздумывая, сказал да. Ринг покажет, кто на что способен. Я буду переть. Конечно у него есть шансы подловить меня и так далее, но ему легко точно не будет, я не думаю, что у меня меньше шансов на победу, чем у него», — приводит РЕН ТВ слова Ибрагимова.

Бой Ибрагимова и Романкевича пройдет 29 апреля в Москве на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

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