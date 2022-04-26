Большой Папа о драке с Максом Топором на съемках: «Он меня бесит»

Большой Папа рассказал о драке с Максом Топором во время съемок

Боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа рассказал о драке с Максом Щербаковым по прозвищу Топор на совместной съемке в преддверии их поединка.

«По большому счету Максим начал какой-то жесткий треш-ток. Я сказал, что его победа незаслуженная, максимум, что он сделал в тот вечер, — появился на ринге, все. Он начал меня оскорблять, переходить на личности.

Вчера у нас была съемка, где у нас произошел, скажем так, конфликт, где мы немножко подрались. Накал страстей кипит, он меня бесит, я хочу набить его наглую морду. Я ему верну все долги за все то время, когда я был в гипсе, и пару костей ему с удовольствием поломаю, чтобы он почувствовал, как это больно», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Вильданов и Щербаков уже встречались на ринге в декабре прошлого года, тогда Вильданов уступил нокаутом в первом раунде.