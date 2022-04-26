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26 апреля, 14:28

Костя Цзю: «Нокдаун — хороший опыт для Тимофея. Я доволен боем, хоть он прошел не без ошибок»

Костя Цзю заявил, что нокдаун — это хороший опыт для его сына Тимофея
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю оценил выступление своего сына Тимофея в поединке против американца Тернела Гауши.

«В этом поединке Тимофей оказался в нокдауне, но в итоге добился победы судейским решением. Упасть — это хороший опыт. Случился флеш-нокдаун. Тимофей был в хорошем состоянии. Он получил неоценимый опыт против сильного соперника на его территории. Я был доволен боем, хотя поединок прошел не без ошибок. Надеюсь, что в следующем поединке буду находиться в углу, в рингсайде», — приводит слова Цзю NEWS.ru.

26 марта Тим Цзю победил американца Террелла Гауша единогласным решением судей, в первом раунде побывав в нокдауне. В активе Цзю-младшего 21 победа в 21 бою (15 — нокаутом).

Источник: https://news.ru/martial-arts/kostya-czyu-nokdaun-horoshij-opyt-dlya-timofeya/
Бокс
Костя Цзю
Тим Цзю
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