Костя Цзю заявил, что нокдаун — это хороший опыт для его сына Тимофея

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю оценил выступление своего сына Тимофея в поединке против американца Тернела Гауши.

«В этом поединке Тимофей оказался в нокдауне, но в итоге добился победы судейским решением. Упасть — это хороший опыт. Случился флеш-нокдаун. Тимофей был в хорошем состоянии. Он получил неоценимый опыт против сильного соперника на его территории. Я был доволен боем, хотя поединок прошел не без ошибок. Надеюсь, что в следующем поединке буду находиться в углу, в рингсайде», — приводит слова Цзю NEWS.ru.

26 марта Тим Цзю победил американца Террелла Гауша единогласным решением судей, в первом раунде побывав в нокдауне. В активе Цзю-младшего 21 победа в 21 бою (15 — нокаутом).