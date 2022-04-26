Большой Папа и Макс Топор устроили драку во время интервью

Бойцы Денис Большой Папа Вильданов и Максим Топор Щербаков устроили драку во время интервью.

Спортсмены устроили потасовку во время конференции, проходившей на YouTube-канале KOVALENKO. Ведущий шоу Святослав Коваленко выложил видео инцидента у себя в Telegram-канале.

Потасовка началась после того, как Вильданов раскритиковал внешний вид Щербакова.

«Весь опухший, как будто ты бухал», — заявил Большой Папа.

После этих слов Щербаков попытался ударить его столом, после чего бойцы набросились друг на друга.

Съемочной группе удалось разнять Топора и Большого Папу, а ведущий уговорил их не продолжать конфликт в студии, а показать себя на ринге.

Поединок между Вильдановым и Щербаковым пройдет 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

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