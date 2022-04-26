Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

26 апреля, 11:59

Эдди Хирн назвал дату реванша Усика и Джошуа

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) и Энтони Джошуа (26-2) подерутся 23 июля. Сейчас переговоры о бое находятся на финальной стадии.

«Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в июле, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Думаю, что поединок состоится 23 июля. Это самая вероятная дата боя на данный момент. Сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров с аренами в Великобритании и на Ближнем Востоке. Мы рассматривали США, но не думаю, что бой пройдет там. Я бы хотел сообщить новости об этом бое на следующей неделе в преддверии боя Канело и Бивола».

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Александр Усик
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ибрагимов заявил о своем преимуществе перед поединком с Романкевичем

Большой Папа и Макс Топор устроили драку во время интервью
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости