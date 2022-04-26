Эдди Хирн назвал дату реванша Усика и Джошуа

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) и Энтони Джошуа (26-2) подерутся 23 июля. Сейчас переговоры о бое находятся на финальной стадии.

«Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в июле, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Думаю, что поединок состоится 23 июля. Это самая вероятная дата боя на данный момент. Сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров с аренами в Великобритании и на Ближнем Востоке. Мы рассматривали США, но не думаю, что бой пройдет там. Я бы хотел сообщить новости об этом бое на следующей неделе в преддверии боя Канело и Бивола».

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.