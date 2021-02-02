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Боксер умер после нокаута в Пакистане

16:02

Пакистанский боксер Мухаммад Аслам Хан скончался после нокаута, сообщает 2 февраля британский таблоид The Sun. Он умер в госпитале Карачи.

Спортсмену было 27 лет. Он уступил нокаутом Вали Хану Торину в благотворительном поединке. Во время проведения боя медиков рядом с рингом не было. Хана отвезли в частную клинику, где он в итоге умер от внутренних повреждений.

Боксер совмещал спортивную карьеру с работой в Пакистанской избирательной комиссии.

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