Тайсон в 54 года показал скорость и фирменный маятник

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон опубликовал новое видео в TikTok. На нем он показал свой фирменный маятник и скоростную работу.

54-летний Тайсон провел 58 поединков на профессиональном ринге. В его активе 50 побед (44 нокаута) при шести поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися. Также он провел выставочный поединок с Роем Джонсом, в котором была зафиксирована ничья.