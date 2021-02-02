Тайсон в 54 года показал скорость и фирменный маятник
22:42
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон опубликовал новое видео в TikTok. На нем он показал свой фирменный маятник и скоростную работу.
@miketyson
Cus helped me perfect the peek-a-boo boxing style. Shorter than most of my opponents, this style helps me close the distance. ##boxing ##miketyson? Runnin — 21 Savage & Metro Boomin
54-летний Тайсон провел 58 поединков на профессиональном ринге. В его активе 50 побед (44 нокаута) при шести поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися. Также он провел выставочный поединок с Роем Джонсом, в котором была зафиксирована ничья.
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