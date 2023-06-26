Франсис Нганну: «Бой с Уайлдером более реален, чем бой с Джоном Джонсом»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что вел серьезные переговоры с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе по боксу Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Бой с Деонтеем более реален, чем бой с Джоном Джонсом, — сказал Нганну в интервью TMZ Sports. — До того, как они получили предложение от Энтони Джошуа на бой в декабре, мы вели переговоры, чтобы провести один бой по боксу, а второй — по MMA. В этом мы достигли договоренности».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.