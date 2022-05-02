Роберт Гарсия дал прогноз на бой Бивола и Сауля Альвареса

Брат и тренер чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии Роберт предполагает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) даст тяжелый бой абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Канело Альваресу (57-1), однако он все равно не верит в победу россиянина.

Об этом Гарсия рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

— Для Канело это будет тяжелый бой?

— Думаю, что да. Бивол очень силен, он высокий и отлично использует размах рук. Однако я все-таки уверен в победе Канело. Не думаю, что сейчас кто-нибудь сможет его победить. Но бой с Биволом все равно будет тяжелым. Некоторые мои ребята спарринговали с Дмитрием, и он действовал очень хорошо.

— Бой будет похож на поединки Канело с Головкиным?

— Возможно. Легкого боя ожидать не стоит.

— Как Канело будет защищаться от прямых ударов?

— У него отличный блок. Он нивелирует атаки Бивола и найдет путь к победе. Канело будет работать по корпусу и завершит поединок в поздних раундах.

— Бенавидес сможет победить Канело?

— Дэвид быстрый, сильный и голодный. Кроме того, он мексикано-американец. Этот бой хотят видеть фанаты. Канело сказал, что сперва Дэвид должен заслужить право драться с ним, поэтому Бенавидесу следует подраться с Калебом Плантом или Джермаллом Чарло.

— Бенавидес побьет их?

— Думаю, что да. Затем он подерется с Канело. Сауль сейчас готов драться с любым.

— Считаете ли вы, что Бивол сможет доносить удары по корпусу Канело?

— Это будет нелегко, потому что он намного крупнее Канело. Если Бивол будет настроен бить по корпусу Сауля, тогда ему предстоит стоять напротив него. Вряд ли это удобно. Для Бивола разумно делать то, что он делает в зале: оставаться на дистанции, сохранять голову и использовать размах рук.

Сауль Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.