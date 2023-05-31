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Сегодня, 17:20

Боксер Гаджимагомедов заявил, что хочет завоевать золото на Олимпиаде в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов высказался о возможном допуске соотечественников на Олимпийские игры в Париже.

«Как и все наши атлеты, очень сильно надеюсь на это. Будем настраиваться на отборочные турниры. Пока какой-то конкретики нет, но, думаю, в сентябре-октябре квалификационные состязания должны состояться. Точная информация появится позднее. На самом деле, я бился дважды. К сожалению, один из боев посчитали как выставочный, потому что визави не хотел портить свой рекорд. Потихоньку пробую себя на этом поприще. Быть может, этим летом подерусь ещё раз, если в Dynamo Boxing Promotions подыщут мне оппонента. Главная цель — это еще одна Олимпиада. Поэтому карьера в любителях сейчас на первом месте», — Гаджимагомедова RT.

На ЧМ-2023 в Ташкенте Гаджимагомедов завоевал золотую медаль и стал двукратным чемпионом мира. Также 26-летний боксер является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1155934-gadzhimagomedov-zoloto-parizh-boks
Бокс
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