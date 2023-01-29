Энтони Ярд: «Я разочарован и расстроен»

Претендент на титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд (22-3) признался, что разочарован поражением от Артура Бетербиева (19-0).

«Я разочарован и расстроен, но я выложился по полной. Я хотел завоевать три чемпионских пояса. Я сделал все, что нужно во время подготовки к бою, но думаю, иногда опыт важнее», — сказал Ярд talkSPORT.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.