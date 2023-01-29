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Артур Бетербиев: «Остановка боя — правильное решение»

Бетербиев считает остановку боя с Ярдом правильной
Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) считает остановку боя с Энтони Ярдом (22-3) правильной.

«Остановка боя — правильное решение. Тренер должен чувствовать своего бойца, он должен знать, когда нужно остановить своего подопечного. Я думаю, что тренер Ярда знает его лучше, поэтому он и остановил поединок. Я не хочу кого-то убить. Я просто хочу победить», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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