Владимир Мышев: «Бой с Ярдом получился одним из самых тяжелых в карьере Бетербиева»

Владимир Мышев считает, что бой с Ярдом получился одним из самых тяжелых в карьере Бетербиева

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев прокомментировал бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда.

«С точки зрения потраченных ресурсов, это, пожалуй, один из самых тяжелых боев для Бетербиева. Мог бы этот бой пройти более легко? Думаю, что да. Артур гораздо более технически оснащенный боксер, но тогда поединок не получился бы таким зрелищным. И как бы парадоксально ни звучало, но и риска проиграть было бы больше», — цитирует Мышева «РБ Спорт».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.