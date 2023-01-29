Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:16

Владимир Мышев: «Бой с Ярдом получился одним из самых тяжелых в карьере Бетербиева»

Владимир Мышев считает, что бой с Ярдом получился одним из самых тяжелых в карьере Бетербиева
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев прокомментировал бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда.

«С точки зрения потраченных ресурсов, это, пожалуй, один из самых тяжелых боев для Бетербиева. Мог бы этот бой пройти более легко? Думаю, что да. Артур гораздо более технически оснащенный боксер, но тогда поединок не получился бы таким зрелищным. И как бы парадоксально ни звучало, но и риска проиграть было бы больше», — цитирует Мышева «РБ Спорт».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-my-shev-boj-s-yardom-poluchilsya-odnim-iz-samy-h-tyazhely-h-v-kar-ere-beterbieva/
Артур Бетербиев
0
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артур Бетербиев: «Я очень простой боксер, я не Мохаммед Али»

Энтони Ярд: «Я разочарован и расстроен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости