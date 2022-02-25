«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: полный состав участников основного карда турнира
Полный состав участников основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
В пятницу, 25 февраля, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет бой россиянина Магомеда Исмаилова и нигерийца Оланреваджу Дуродола.
Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Бокс, главный бой: Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола;
Бокс, соглавный бой: Марк Петровский — Коллинс Ойял;
Бокс: Рашид Кодзоев — Ленар Перес;
Кулаки: Максим Щербаков — Альберт Кармазян
Самые ожидаемые бои турнира стартуют в 23.00 по московскому времени.
Главный бой вечера Исмамилов — Дуродола вы сможете увидеть в прямом эфире РЕН ТВ (начало трансляции около 00.15 — 00.30 часов по мск).
Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».
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