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Сегодня, 14:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: полный состав участников основного карда турнира

Полный состав участников основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Ревенко
Корреспондент
Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола.
Фото «Известия»

В пятницу, 25 февраля, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет бой россиянина Магомеда Исмаилова и нигерийца Оланреваджу Дуродола.

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Бокс, главный бой: Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола;

Бокс, соглавный бой: Марк Петровский — Коллинс Ойял;

Бокс: Рашид Кодзоев — Ленар Перес;

Кулаки: Максим Щербаков — Альберт Кармазян

Самые ожидаемые бои турнира стартуют в 23.00 по московскому времени.

Главный бой вечера Исмамилов — Дуродола вы сможете увидеть в прямом эфире РЕН ТВ (начало трансляции около 00.15 — 00.30 часов по мск).

Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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