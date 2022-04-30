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Сегодня, 00:25

Ибрагимов проиграл Романкевичу в боксерском поединке

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Петр Романкевич (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов потерпел поражение в со-главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». По итогам четырех раундов, решением судей он проиграл в боксерском поединке Петру Романкевичу из Белоруссии.

В главном бою сойдутся российский боксер Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) и узбекский боксер, бывший чемпион WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбек Абдугофуров (13-1, 5 КО).

Все бои вечера можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» о ММА и боксе «Ушатайка». Основной кард — на этой странице, андеркард — здесь.

Бокс
Хадис Ибрагимов
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