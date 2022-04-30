Ибрагимов проиграл Романкевичу в боксерском поединке

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов потерпел поражение в со-главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». По итогам четырех раундов, решением судей он проиграл в боксерском поединке Петру Романкевичу из Белоруссии.

В главном бою сойдутся российский боксер Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) и узбекский боксер, бывший чемпион WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбек Абдугофуров (13-1, 5 КО).