Вильданов после победы напомнил Топору про спор на полмиллиона рублей

Боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа после победы над Максом Щербаковым по прозвищу Топор на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» напомнил сопернику про спор на полмиллиона рублей. Вильданов отправил соперника в нокаут на 49 секунде первого раунда.

«Я его кидал со всей массой, и он ринулся вперед и прямо вот столкновение этих энерций. Я думаю, ему очень неприятно было.

О, точно. Он же мне теперь денег должен. Сейчас пойду искать его, номер карты, цифры дам ему, 500 тысяч пусть перекидывает. Он сам предложил негодяй, пусть теперь раскошеливается», — приводит «РЕН ТВ» слова Вильданова.