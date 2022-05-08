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Бивол — о реванше с Альваресом: «Мне этот бой особо не нужен»

Бивол рассказал об условиях, при которых согласится на реванш с Альваресом
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Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал об условиях реванша с мексиканцем Саулем Альваресом.

— Теперь мне этот бой особо не нужен, — приводит слова Бивола ТАСС. — Хотите бой? Давайте договариваться, чтобы мне было интересно, а если нет — то нет.

— Чем вас сейчас можно заинтересовать, кроме финансов?

— Даже не знаю, поясами, наверное. Может быть, он выиграет у кого-то. Я не знаю, как насчет второго среднего веса, остаются ли чемпионские пояса у него.

31-летний россиянин одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.

Источник: https://tass.ru/interviews/14576625
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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