Бивол — о реванше с Альваресом: «Мне этот бой особо не нужен»
Бивол рассказал об условиях, при которых согласится на реванш с Альваресом
Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал об условиях реванша с мексиканцем Саулем Альваресом.
— Теперь мне этот бой особо не нужен, — приводит слова Бивола ТАСС. — Хотите бой? Давайте договариваться, чтобы мне было интересно, а если нет — то нет.
— Чем вас сейчас можно заинтересовать, кроме финансов?
— Даже не знаю, поясами, наверное. Может быть, он выиграет у кого-то. Я не знаю, как насчет второго среднего веса, остаются ли чемпионские пояса у него.
31-летний россиянин одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.
Источник: https://tass.ru/interviews/14576625
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