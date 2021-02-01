Блогер Тарасов назвал Кокляева «слоном»

Блогер и боец ММА Артем Тарасов негативно высказался о представителе силовых видов спорта, 8-кратном чемпионе России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Михаиле Кокляеве.

75-килограммовый Артем Тарасов назвал 130-килограммового Михаил Кокляева «слоном», который никогда не станет царем зверей.

«Напомню Михаилу Кокляеву, если бы самое большое животное было царем зверей, то это был бы слон. Но все мы знаем, кто царь зверей. И это далеко не слон, поэтому Михаил Кокляев, царь зверей, царь бокса, я и есть бокс, Артем Тарасов!» — заявил блогер РЕН ТВ.

Поединок спортсменов состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга», в котором принимают участие профессиональные боксеры, представители других спортивных дисциплин и популярные блогеры.