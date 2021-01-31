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Новоселов провел акробатическую тренировку перед боем с Вильдановым

17:45

Российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов провел акробатическую тренировку, передает РЕН ТВ.

Сейчас он усиленно готовится к поединку с бывшим игроком в американский футбол, участником силового экстрима и обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым. Бой состоится 20 февраля на турнире «Короли ринга» в Москве.

47-летний Новоселов находится в отличной форме: во время тренировки он демонстрировал акробатические трюки: стоял на голове, садился на шпагат.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/797612-novoselov-provel-akrobaticheskuiu-trenirovku-pered-boem-s-papoi

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