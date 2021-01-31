Новоселов провел акробатическую тренировку перед боем с Вильдановым

Российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов провел акробатическую тренировку, передает РЕН ТВ.

Сейчас он усиленно готовится к поединку с бывшим игроком в американский футбол, участником силового экстрима и обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым. Бой состоится 20 февраля на турнире «Короли ринга» в Москве.

47-летний Новоселов находится в отличной форме: во время тренировки он демонстрировал акробатические трюки: стоял на голове, садился на шпагат.