Новоселов провел акробатическую тренировку перед боем с Вильдановым
17:45
Российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов провел акробатическую тренировку, передает РЕН ТВ.
Сейчас он усиленно готовится к поединку с бывшим игроком в американский футбол, участником силового экстрима и обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым. Бой состоится 20 февраля на турнире «Короли ринга» в Москве.
47-летний Новоселов находится в отличной форме: во время тренировки он демонстрировал акробатические трюки: стоял на голове, садился на шпагат.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/797612-novoselov-provel-akrobaticheskuiu-trenirovku-pered-boem-s-papoi
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