Российский блогер Артем Тарасов в Instagram утверждает, что промоутер Владимир Хрюнов якобы не отдал ему 5 тысяч долларов долга.

По словам блогера, ему начали звонить неизвестные люди с требованием замолчать и другого рода угрозами.

Позднее Тарасов в комментариях под тем же постом написал, что он созвонился с Хрюновым и они договорились о встрече.

Владимир Хрюнов поспорил с Артемом Тарасовым во время пресс-конфееренции перед первым боем Мурата Гасссиева в супертяжелом весе. Блогер считал, что соперник Нури Сефери очень слаб для Гассиева, а Хрюнов был уверен, что бой продлится все 12 раундов. Россиянин одержал побебу нокаутом в первом раунде.