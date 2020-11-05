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Блогер Тарасов утверждает, что промоутер Хрюнов не отдал ему долг за бой Гассиев — Сефири

20:20
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Российский блогер Артем Тарасов в Instagram утверждает, что промоутер Владимир Хрюнов якобы не отдал ему 5 тысяч долларов долга.

По словам блогера, ему начали звонить неизвестные люди с требованием замолчать и другого рода угрозами.

Позднее Тарасов в комментариях под тем же постом написал, что он созвонился с Хрюновым и они договорились о встрече.

Владимир Хрюнов поспорил с Артемом Тарасовым во время пресс-конфееренции перед первым боем Мурата Гасссиева в супертяжелом весе. Блогер считал, что соперник Нури Сефери очень слаб для Гассиева, а Хрюнов был уверен, что бой продлится все 12 раундов. Россиянин одержал побебу нокаутом в первом раунде.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CHLO-cnhkbe/

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