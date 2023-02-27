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Джейк Пол: «Я проиграл, и я не оправдываюсь»

Джейк Пол принял поражение от Томми Фьюри
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (6-1) признал свое поражение Томми Фьюри (9-0), поблагодарив фанатов и организаторов этого поединка.

«Не судите меня по моим победам, судите меня по моим поражениям, — написал Пол в Twitter. — Поздравляю Томми, его команду и его семью. Спасибо всем, кто смотрел этот бой. Саудовская Аравия, большое тебе спасибо. Я еще вернусь».

Фьюри победил Пола раздельным решением судей (74-75, 76-73, 76-73). Бой состоялся 26 февраля в Саудовской Аравии.

Бокс
Джейк Пол
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