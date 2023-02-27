Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретились в Саудовской Аравии

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) впервые встретился с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) с момента их последней встречи в 2021 году.

Фьюри увидел Уайлдера вместе с женой и начал кричать фирменную фразу «Бронзового Бомбардировщика» BOMB SQUAD. Уайлдер улыбнулся, они обменялись дружеским рукопожатием и обнялись. При этом кто-то поблизости спросил Уайлдера: «Четвертый бой?», на что он с улыбкой ответил: «Совершенно верно».

Оба бойца прилетели в Саудовскую Аравию ради боя Томми Фьюри (9-0) и Джейка Пола (6-1).

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи.

Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.