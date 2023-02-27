Майк Балогун о бое с Гассиевым: «Могу быть агрессивным и скользким»

Американский боксер Майк Балогун рассказал, какие качества могут помочь ему одолеть россиянина Мурата Гассиева в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У меня хорошая работа ног, я хорошо соображаю на ринге, у меня большая сила. Я могу боксировать на цыпочках, как Холифилд. Я могу быть агрессивным, скользким и наносить контрудары, как Тайсон и Боу», — приводит слова Балогуна РЕНТ ТВ.

Также он добавил, что хорошо выступает «под давлением». По его словам, он обладает множеством разных положительных качеств, которые хочет показать на ринге.

3 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Гассиев, известный как Железный Осетин, подерется с непобежденным американским бойцом Балогуном.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.