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Бивол — Рамирес: где смотреть прямую трансляцию онлайн

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Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес.
Фото Соцсети

В ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Бой Бивол — Рамирес в России покажет Первый канал. Прямая трансляция запланирована на вечер субботы, 5 ноября, и начнется в 23.50 по московскому времени.

В активе 31-летнего россиянина Бивола 20 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге и ни одного поражения. На счету 31-летнего мексиканца Рамиреса 44 победы (30 из которых — нокаутом) и также ни одного поражения.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес.

Бивол&nbsp;&mdash; Рамирес. Бивол — Рамирес: кто останется без поражений? Онлайн-трансляция
Бокс
Дмитрий Бивол
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