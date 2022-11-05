Бивол — Рамирес: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Бой Бивол — Рамирес в России покажет Первый канал. Прямая трансляция запланирована на вечер субботы, 5 ноября, и начнется в 23.50 по московскому времени.

В активе 31-летнего россиянина Бивола 20 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге и ни одного поражения. На счету 31-летнего мексиканца Рамиреса 44 победы (30 из которых — нокаутом) и также ни одного поражения.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес.