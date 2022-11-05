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Бивол — Рамирес: как будет определен результат боя

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Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес.
Фото Boxing Scene

В ночь на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Главный бой вечера будет состоять из 12 раундов по 3 минуты каждый. Варианты досрочной победы — это нокаут, технический нокаут, а также дисквалификация одного из бойцов.

Если поединок продлится все 12 раундов, тогда победителя определят судьи. В таком случае победа возможна единогласным решением судей, раздельным решением и решением большинства. Также существует вариант с ничейным исходом поединка.

Бой Бивол — Рамирес покажет Первый канал. Начало прямой трансляции запланировано на 23.50 субботы по московскому времени.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес.

Бивол&nbsp;&mdash; Рамирес. Бивол — Рамирес: кто останется без поражений? Онлайн-трансляция
Бокс
Дмитрий Бивол
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