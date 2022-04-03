Бивол рассказал, за счет чего победит Канело

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) рассказал, за счет чего хочет одержать победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1), а также заявил, что Сергей Ковалев (34-4) проиграл Канело, потому что не был готов к поединку.

«У меня-то нет жесткого удара? Он у меня есть. Я же не просто полутяж. Я не просто так одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения, — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Просто я не всегда вкладываюсь в удары, зачастую делаю ставку на технику. В бою с Канело я использую все свои сильные стороны: мощь, скорость и футворк.

По ходу боя пойму, стоит ли вкладываться в удары. Да, я больше Канело, но не настолько, как, например, Сергей Ковалев. Я примерно такого же размера, как Канело. Мне, как и ему, не нужно гонять много веса.

Все понимают, что в бою с Канело Ковалев не был готов. Он не успел восстановиться после предыдущей схватки. Он принял бой, но не был уверен, что готов пройти все 12 раундов. Если тебе не хватает мощи, оппонент продолжит давление и рано или поздно снесет тебя.

Хочу протестировать свою технику на таком высоком уровне, испытать себя против лучшего бойца в мире. Габариты не имеют значения. Чаще всего я был меньше соперников, но это не мешало мне побеждать. Вопрос не в антропометрии, а в мастерстве».

Канело и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.