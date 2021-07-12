Бетербиев: «У Гассиева нет шансов плохо выступить в бою с Валлишем»

Заслуженный мастер спорта по боксу Артур Бетербиев высказался о предстоящем бое россиянина Мурата Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

«Когда у него была суперсерия, за него болели в каждом уголке России. У него нет шансов плохо выступить. Тем более в День бокса», — цитирует Бетербиева сайт «РЕН ТВ».

27-летний спортсмен одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.

Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.

РЕН ТВ покажет бой Гассиева с Валлишем.