Бетербиев: «У Гассиева нет шансов плохо выступить в бою с Валлишем»
10:50
Заслуженный мастер спорта по боксу Артур Бетербиев высказался о предстоящем бое россиянина Мурата Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.
«Когда у него была суперсерия, за него болели в каждом уголке России. У него нет шансов плохо выступить. Тем более в День бокса», — цитирует Бетербиева сайт «РЕН ТВ».
27-летний спортсмен одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.
Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.
РЕН ТВ покажет бой Гассиева с Валлишем.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/856082-beterbiev-o-boe-gassiev-vallish-u-murata-net-shansov-vystupit-plokho
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