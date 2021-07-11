Стала известна новая дата поединка Джейка Пола и Тайрона Вудли
11 июля 2021, 23:54
Боксерский поединок между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли получил новую дату — 29 августа, сообщает Bad Left Hook.
Изначально в Showtime хотели провести поединок 28-го, но позже в руководстве канала решили использовать эту дату для показа поединка экс-чемпионов второго среднего веса Дэвида Бенавидеса и Хосе Ускатеги.
18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. Ровно через неделю Вудли был уволен из UFC после четырех побед подряд.
Дополнительная информация:
https://www.badlefthook.com/2021/7/9/22570580/jake-paul-next-fight-vs-tyron-woodley-reportedly-set-august-29-showtime-boxing-news-2021
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