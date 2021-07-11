Стала известна новая дата поединка Джейка Пола и Тайрона Вудли

Боксерский поединок между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли получил новую дату — 29 августа, сообщает Bad Left Hook.

Изначально в Showtime хотели провести поединок 28-го, но позже в руководстве канала решили использовать эту дату для показа поединка экс-чемпионов второго среднего веса Дэвида Бенавидеса и Хосе Ускатеги.

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. Ровно через неделю Вудли был уволен из UFC после четырех побед подряд.