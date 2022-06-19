Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:10

Бетербиев рассматривает возможность выступлений в супертяжелом весе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) заявил, что он хочет подняться в супертяжелый вес. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

— Если вы победите Бивола и станете абсолютным чемпионом, подниметесь ли вы в крузервейт или останетесь в полутяжелом?

— Хороший вопрос. Мне надо подумать. Сперва крузервейт, а затем супертяжелый.

— Вы всерьез рассматриваете возможность драться в супертяжелом?

— Да, мне хочется завоевать другие титулы. Надеюсь, мой промоутер это организует.

— Мотивирует ли вас то, что в любителях вы дрались с Усиком, который сейчас чемпион в супертяжелом?

— Да, он проделал большую работу. Посмотрим, что будет.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю: «Бетербиев провел свой классический бой. В очередной раз показал, что бокс — это шахматы»

Тренер Бивола объяснил, почему бой Дмитрия против Бетербиева маловероятен
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости