Тренер Бивола объяснил, почему бой Дмитрия против Бетербиева маловероятен

Геннадий Машьянов, тренер обладателя чемпионского пояса в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола объяснил, почему бой его подопечного против Артура Бетербиева маловероятен.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что Боб Арум уже анонсировал поединок с Энтони Ярдом. Это обязательная защита по WBO. Как я понимаю, это уже решенный вопрос. Арум не хочет отдавать бой Бетербиев — Бивол стримингу DAZN. DAZN, в свою очередь, не собирается отдавать эту встречу ESPN.

Много замешано на деньгах. И ESPN не готов платить такие деньги, как DAZN. А встреча Бетербиева и Бивола в Америке принципиально никому не интересна. В Канаде? Там тоже никто не заплатит. В России и разговора об этом нет. Во-первых, титульные бои запрещено проводить в нашей стране. Во-вторых, не найдутся люди, которые готовы заплатить за этот поединок», — приводит Metaratings слова Машьянова.

У 31-летнего Бивола 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. В последнем бою он выиграл у мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей.

37-летний Бетербиев сегодня, 19 июня защитил титулы WBC и IBF в полутяжелом весе, а также стал обладателем чемпионского пояса по версии WBO, победив американца Джо Смита-младшего. Всего у Бетербиева 18 побед в 18 поединках в профессионалах.