Бетербиев проведет следующий бой против китайца Мэн Фаньлуна

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев проведет следующий бой с китайцем Мэн Фаньлуном. Об этом сообщил промоутер россиянина Боб Арум.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и завоевал титул WBC. Поединок состоялся в ночь на субботу по московскому времени в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

— В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае, — цитирует ТАСС Арума.