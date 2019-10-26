Бетербиев получил автомобиль от Кадырова после победы над Гвоздиком

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским боксером Артуром Бетербиевым, ставшим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Кадыров вручил боксеру ключи от автомобиля, подаренного федерациями бокса России и Чечни.

— Дорогие друзья! В Грозный прибыл обладатель двух чемпионских поясов по версиям IBF и WBC, воспитанник РСК «Ахмат» Артур Бетербиев, — написал Кадыров в Instagram.

— В главном бою боксерского вечера в Филадельфии (США) он нокаутировал опытного боксера Александра Гвоздика из Украины. Теперь на счету нашего спортсмена 15 досрочных побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Это огромный подарок для любителей бокса Чечни и всей России. Чечня торжественно встретила чемпиона. Артура Бетербиева чествовал весь Грозный, тысячи молодых людей именитые спортсмены, молодёжь, болельщики. Он привез на родину два чемпионских пояса! И это заслуживает огромного уважения.

У нас состоялась очень теплая беседа. Я с большим удовольствием поздравил Артура и вручил ключи от автомобиля, подаренного Федерациями бокса РФ и Чеченской республики. Я помню, как много лет назад Артур приехал в наш боксерский клуб в Гудермесе, будучи совсем юным мальчиком. Артур упорно тренировался, с каждым днём закалял дух и совершенствовал навыки. Теперь он является одной из самых известных звезд мирового бокса! Уверен, что это только начало большого и славного пути Артура Бетербиева в спорте.